У Мелітополі влучно прилетіло по окупантах: партизани попереджали про неминучу відплату

Близько 14:00 28 січня у тимчасово окупованому Мелітополі відбулася "бавовна". Місцеві повідомляли про щонайменше три вибухи, які було чутно з різних куточків міста.

Напередодні почали з'являтися попередження окупантам, що вони тут не назавжди. Керівник "Центру вивчення окупації" Петро Андрющенко заявив 24 Каналу, що найближчими тижнями варто очікувати цікавих подій від партизанів.

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Які наслідки "бавовни"

Андрющенко розповів, що "прилетіло" по пункту базування окупантів та техніці. Попередньо відомо про 10 поранених та 5 загиблих. Також є спалена техніка.

Проте цікава навіть не "бавовна", а велика кількість погрозливих надписів, які почали з'являтися у місцях проживання колаборантів, – мера, його заступників та депутатів. Українські партизани нагадали зрадникам, що відплата неминуча.

Надписи, які з'явилися у Мелітополі / Фото з телеграм-каналу Петра Андрющенка

Про активізацію партизанів та чого чекати ворогу

Був ще один приліт неподалік Мелітополя. Точної інформації наразі немає, але вдалося "відмінусувати" значну кількість окупантів.

Можемо спостерігати, як міцнішає спротив на території Мелітополя. Люди спочатку забезпечують наші Сили оборони інформацією, а потім за їхніми даними дуже влучно "прилітає",

– наголосив керівник "Центру вивчення окупації".

Така зв'язка призвела до зростання партизанського руху на окупованих територіях. Надписи з'явилися невипадково. Це може означати, що люди готові до більш активних дій щодо тих, хто зрадив Україну.

Очікуємо, що не лише "бавовною", а щось цікавіше має відбутися найближчими тижнями. Щось там готується,

– зазначив Петро Андрющенко.

На його думку, окупанти налякані. У них маленьке поле зору, вони бачать лише Мелітополь. Коли йдуть на роботу, спостерігають такі надписи, а потім "приліт" по пункту базування. На радах підіймається шум, а через кілька днів з'являються нові попередження.

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"Це виводить їх із себе, відповідно дестабілізує ситуацію. Це прекрасно, як і має працювати. Призводить і до "бавовни", а потім призведе і до скорочення кількості зрадників", – підсумував Петро Андрющенко.