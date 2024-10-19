Вибухи на Миколаївщині та біля Черкас: ворог б’є ракетами з авіації

У Миколаївській області пролунали вибухи. Росія запустила по регіону крилаті ракети.

Монітори попередили, що область атакують крилаті ракети Х-59/69. Повітряна тривога у Миколаївській області лунає з 6:27 19 жовтня.

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Що відомо про вибухи на Миколаївщині

У моніторингових телеграм-каналах написали, що о 6:01 два російські винищувачі Су-57 летіли в бік Азовського моря. Людей попередили про загрозу Х-59/69 для Півдня України.

Монітори попереджали орієнтовно о 6:30 про те, що 4 крилаті ракети рухаються Криворізьким районом у бік Миколаївщини.

Орієнтовно о 6:42 ЗМІ написали про вибухи в Південноукраїнську (колишній Южноукраїнськ) Миколаївської області. Влада області про наслідки атаки ворога не повідомляла.

Вибухи чули біля Черкас

О 6:44 монітори писали, що 2 ракети летять у бік Кіровоградщини. Далі почали рухати у бік Черкащини, а саме – в Уманський район.

Повітряні сили попереджали людей:

о 6:46 – швидкісна ціль на Миколаїщину;

крилата ракета змінила напрямок в район Первомайська;

крилата ракета через Кіровоградську область у напрямку Умані.

О 6:47 глава Черкаської ОВА Ігор Табурець заявив про підвищену ракетну небезпеку.

Суспільне о 6:55 написало, що біля Черкас було чутно звук вибуху. Станом на 7:01 поблизу Черкас та на околицях міста працювала ППО.