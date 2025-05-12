Уночі Росія атакувала "Шахедами": сили ППО працювали на Миколаївщині

Уночі понеділка, 12 травня, Росія вкотре тероризувала цивільне населення України, атакувавши "Шахедами". Зокрема, сили ППО працювали в Миколаївській області.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма. Деталі він пообіцяв розповісти згодом.

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Що відомо про нічну атаку

Загроза ударних БпЛА в регіоні тривала з 01:39 до 04:41. Зокрема, Повітряні сили ЗСУ писали про декілька груп дронів на заході області з північно-західним, західним і південно-західним курсом.

У ніч на 12 травня на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони велась бойова робота,

– йдеться в повідомленні.

До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Окрім того, Кім розповів про ворожі обстріли за минулу добу, 11 травня. На щастя, обійшлося без постраждалих. Росія 4 рази атакувала FPV-дронами Куцурубську громаду; о 13:40 і 17:28 – акваторію Очаківської громади; а о 15:40 – Галицинівську громаду дроном, тип якого встановлюється.

Нагадаємо, уночі 12 травня сили ППО також працювали в Одеській області. Вибухи пролунали після 03:00.