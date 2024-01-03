На Миколаївщині пролунала серія вибухів: була загроза балістики
Джерело:Іван Кухта
У Миколаївській області ввечері 3 січня на території одного з підприємств пролунало кілька вибухів. Начальник міської військової адміністрації Іван Кухта повідомив, що це відбулося на околиці Снігурівки.
За попередньою інформацією, ракета у бік Миколаївської області летіла через Херсонщину. У Повітряних Силах ЗС України повідомляли, що була загроза застосування балістичного озброєння з півдня.
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Вибухи в Миколаївській області
Начальник міської військової адміністрації повідомив про пошкодження цивільної інфраструктури та постраждалих.
На превеликий жаль, прилеглі будинки на околиці міста отримали пошкодження від вибухової хвилі, внаслідок чого серед місцевих мешканців є постраждалі, які отримали травми різного ступеня тяжкості,
– розповів Іван Кухта.
Серед постраждалих є неповнолітня дівчинка. Зараз постраждалим надається медична допомога. Усі відповідні служби працюють на місці.
Ситуація у Миколаївській області: останні новини
- 15 грудня, за словами очільника ОДА Віталія Кіма, внаслідок падіння уламків ворожого БпЛА, збитого силами ППО, у Миколаївській області у Горохівській громаді пошкоджено складське приміщення фермерського господарства. На щастя, обійшлося без постраждалих.
- 26 грудня російські окупаційні війська вкотре запустили по Україні "Шахеди". Силам ППО вдалося ліквідувати більшу частину БпЛА, однак не обійшлося без влучань в Миколаївській області. Тоді росіяни вдарили по промисловому об'єкту, пошкоджено складські будівлі. Жертв не зафіксовано.
- Миколаївщина впродовж вечора 31 грудня відбивалася від російських дронів-камікадзе. А вже після півночі 1 січня 2024 року глава Миколаївської ОВА повідомив про прильоти. Спочатку сповістили, що з Чорного моря "Шахеди" летіли у напрямку Одещини. За кілька хвилин додали, що рухаються ударні БпЛА на Одесу, а ще через кілька – що на Миколаїв.