На Миколаївщині пролунала серія вибухів: була загроза балістики

У Миколаївській області ввечері 3 січня на території одного з підприємств пролунало кілька вибухів. Начальник міської військової адміністрації Іван Кухта повідомив, що це відбулося на околиці Снігурівки.

За попередньою інформацією, ракета у бік Миколаївської області летіла через Херсонщину. У Повітряних Силах ЗС України повідомляли, що була загроза застосування балістичного озброєння з півдня.

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Вибухи в Миколаївській області

Начальник міської військової адміністрації повідомив про пошкодження цивільної інфраструктури та постраждалих.

На превеликий жаль, прилеглі будинки на околиці міста отримали пошкодження від вибухової хвилі, внаслідок чого серед місцевих мешканців є постраждалі, які отримали травми різного ступеня тяжкості,

– розповів Іван Кухта.

Серед постраждалих є неповнолітня дівчинка. Зараз постраждалим надається медична допомога. Усі відповідні служби працюють на місці.

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