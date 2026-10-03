У Молдові пролунала серія вибухів: до країни залетіли 5 дронів

Вранці у Молдові пролунахи вибухи. У чотирьох районах здетонували дрони.

Про це повідомила молдавська поліція.

Що відомо про вибухи у Молдові?

Вранці мешканці районів Кеушень, Штефан-Воде, Аненій-Ной та Хинчешть повідомили про вибухи за межами населених пунктів.

О 07:50 поліція отримала повідомлення про вибух за межами міста Кеушень, де помітили густий дим. Уламки безпілотника виявили поблизу села Костянтинівка Кеушанського району. Там спалахнула суха рослинність.

Також уламки дрона знайшли поблизу сіл Дубівка та Хинчешть, а також між селами Делакеу та Пухечень в Аненій-Нойському районі.

Поблизу села Крокмаз Штефан-Водського району стався вибух на полі з виноградниками біля сільськогосподарської бригади. Постраждалих немає. Внаслідок інциденту загорілася рослинність, а в будівлі бригади вибуховою хвилею пошкодило вікна.

Поліція працює на місцях і встановлює обставини інцидентів.

Мешканців закликають не наближатися до підозрілих предметів та уламків і в разі їх виявлення телефонувати за номером 112.

Уламки БпЛА знайшли у 4 районах / Фото поліція

За даними служби повітряних операцій Національної армії, у період з 07:45 до 08:00 повітряний простір Молдови перетнули 5 безпілотників.

Нагадаємо, на території Молдови не вперше вибухають російські дрони.

Увечері 30 вересня поблизу села Бранешти вибухнув безпілотник із маркуванням "Герань-4". Дрон увійшов у повітряний простір країни близько 20:45, після чого впав біля дороги та здетонував.

МЗС Молдови викликало посла Росії та засудило інцидент.