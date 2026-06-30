У Підмосков'ї ввечері було гучно: у мережі писали про "приліт" ракет – цікаві кадри

У Московській області ввечері 30 червня було абсолютно неспокійно. Повідомлялося про "приліт" ракет, у регіоні обмежували роботу аеропортів та було видно дим.

Про це пишуть телеграм-канал Exilenova+, російське пропагандистське агентство ТАСС та місцеві пабліки.

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Що відомо про вибухи та прильоти у Московській області 30 червня?

Після 20:40 у мережі з'явилися повідомлення, що у Московській області працює протиповітряна оборона. Також ширилися фото зі слідами білого диму у небі.

У російському регіоні також оголошували ракетну небезпеку.

Сліди від роботи ППО у Московській області ввечері 30 червня / Фото з телеграм-каналу Exilenova+

Згодом з'явилися кадри із "прильотами" у Підмосков'ї. На місці видно густий чорний дим.



Підмосков'я атакували ввечері 30 червня / Фото з телеграм-каналу Exilenova+

Ще у мережі ширили відео із місця падіння однієї з ракет в Московській області.

Місце "прильоту" у Московській області / Відео з телеграм-каналу Exilenova+

Також повідомлялося, що Росію та тимчасово окуповані українські території атакували близько 250 безпілотників.

Окрім того, Росавіація писала, що тимчасові обмеження на приймання та випускання літаків вводили в аеропортах Внуково, Домодєдово, Жуковський та Шереметьєво. Станом на 21:24 ці обмеження зняли.



У Підмосков'ї неспокійний вечір 30 червня / Фото з телеграм-каналу Exilenova+

Тим часом російське міноборони рапортує, що засоби ППО за день нібито збили 121 український БпЛА над регіонами Росії та над акваторією Азовського моря.

Нагадаємо, Московська область перебувала під масованою атакою дронів і вранці 30 червня. У місті Єгор'євську чули вибухи й фіксували пожежу, прильоти фіксували й у Дубні.