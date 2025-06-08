Москва під атакою дронів: в аеропортах ввели план "Ковьор", влада пише про роботу ППО

Російська столиця Москва вночі та вранці 8 червня перебувала під атакою невідомих безпілотників. У місті нібито працювала ППО, а також вводили обмеження в місцевих аеропортах.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Що відомо про атаку дронів на Москву

Близько 4 ранку мер Москви Сєргєй Собянін повідомив, що ППО нібито знищила безпілотник, який летів у напрямку міста. Згодом кількість "збитих" дронів уже сягнула 4.



Москва була під атакою невідомих дронів 8 червня / Фото російських ЗМІ

Уже після 6 ранку тимчасові обмеження на приймання та випуск повітряних суден було введено в аеропортах Внуково та Домодєдово. Російські телеграм-канали також писали про введення плану "Ковьор" у цих летовищах, а також про вибухи у Домодєдово.

За даними російських пропагандистів, Москву нібито намагалися атакували безпілотники з 3 сторін. БПЛА збивали з боку Домодєдово, Наро-Фомінська та Звенигорода. Інформації щодо постраждалих немає.

Під Москвою працювала ППО: дивіться відео

Близько 7 ранку Собянін написав, що ППО нібито збила ще 3 безпілотники, які атакували Московський регіон. Згодом стало відомо про "знищення" ще 2 безпілотників.

Сєргєй Собянін також писав і про "падіння уламків безпілотників" у Москві. За словами російського посадовця на місцях "працюють всі необхідні служби".

Загалом поки що росіяни нарахували збитими 9 невідомих дронів.

До слова, раніше Москву також атакували дрони 6 червня. Тоді були введені обмеження на роботу аеропортів Домодєдово та Жуковський, а ППО нібито збила 4 дрони.