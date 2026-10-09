Тривожно у Москві: у російській столиці лунають вибухи, працює ППО

Вдень 9 жовтня близько 15:45 тривожно було в Москві. Там щось відчайдушно намагається збити місцева "певео".

Про це пишуть російські телеграм-канали.

Що відомо про вибухи у Москві

Зазначається, що на півдні Москви відпрацювала "певео".

У місті просто зараз лунає повітряна тривога. Оголошено "червоний рівень небезпеки".

Місцеві діляться кадрами "збитих" цілей у небі, а ще – розташуванням ЗРК на дахах будинків.

Атака на Москву: дивіться відео

ЗРК у Москві: дивіться відео

Стверджується, що над московським небом – повітряні кулі із підвішеними об'єктами.

Через атаку затримано або скасовано під 150 авіарейсів, аеропорти закриті.

Російські телеграм-канали повідомляють, що "сильний гуркіт" налякав жителів Капотні, Котельників, Любліно, Царицино, Чертаново та інших районів.

Ситуація у московському аеропорту: дивіться відео

Тим часом у російській Самарі догоряє найбільший у Європі резервуарний парк. ЛВДС "Самара" був атакований уже двічі – 2 та 8 жовтня.