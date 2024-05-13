ЗСУ знищили стратегічний запас пального окупантів у Луганській області, – ОДА

Внаслідок вибухів на двох нафтобазах у тимчасово окупованій Луганській області окупанти зіткнулися з масштабними наслідками. Росіяни там відчувають значні проблеми з пальним.

Відомо, що вибухи пролунали на нафтобазах у Ровеньках і Луганську на окупованій території Луганської області. Там місцеві фіксували масштабні займання.

До теми Пожежа на нафтобазі: в ОВА розповіли про наслідки удару по окупованій Луганщині

В окупантів проблема з пальним в Луганській області

У Луганській обласній державній адміністрації зазначили, що ще більш напруженою стала ситуація з доставленням пального до тимчасово окупованої території області до терористичного угруповання "ДНР".

Після двох займань на нафтобазах у Луганську та Ровеньках окупанти лишилися можливості накопичувати й зберігати значний об'єм продуктів перероблення нафти в одному місці, – зазначили в ОДА.

Однак тепер нестачу для загарбників відчутно ще більше. В Луганській облдержадміністрації підкреслили, що постачання пального росіянами до окупованої Луганщини не припиняються, але вони не відповідають поточним потребам. А стратегічного запасу – вже немає.

Що відомо про вибухи на нафтобазах у Луганській області

Пізно ввечері 7 травня у тимчасово окупованому Луганську пролунало кілька вибухів. Згодом в телеграм-каналах писали про удар по нафтобазі в місті. Гауляйтер "ЛНР" Леонід Пасічник визнав, що по місту було завдано удару. І заявив, що, можливо, було "використано ракети ATACMS".

Через три дні, ввечері, 10 травня, телеграм-канали повідомили, що прилетіло саме на нафтобазу в місті Ровеньки, яке розташоване на Луганщині. За словами місцевих, чиї свідчення публікували телеграм-пабліки, вибух був потужним, його чуло чимало людей.

Згодом в Луганській ОВА розповіли про наслідки для російських загарбників після вибуху на нафтобазі в Луганській області. Так, внаслідок удару нафтобаза зазнала значних руйнувань, а запасів пального не залишилося.

Голова Луганської ОВА Артем Лисогор також зауважив, що нафтобаза у Ровеньках розташована віддалено від лінії фронту. Як наслідок, окупантам стане ще важче заправляти військову техніку, яку ті везуть на лінію оборони для штурмів позицій ЗСУ.