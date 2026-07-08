У Росії потужні вибухи: палає ключовий НПЗ у Нижньокамську

Невідомі безпілотники у ніч на 8 липня залетіли в Росію. Вибухи пролунали у Нижньокамську.

Про це повідомили в Exilenova+.

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Що відомо про вибухи у Нижньокамську?

Мер Нижньокамську Радмир Бєляєв о 04:47 повідомив про загрозу БпЛА у регіоні. О 06:44 масована атака БпЛА на місто продовжилася, а місцева влада закликала мешканців "вжити заходів безпеки".

Згодом місцеві почали жалітися на потужні вибухи. Внаслідок атаки пожежу зафіксували на території Нижньокамського НПЗ.

Пожежа на заводі у Нижньокамську: дивіться відео

Монітори повідомили, що, ймовірно, був атакований Нижньокамський нафтопереробний завод (ТАНЕКО) – один із найбільших сучасних нафтопереробних комплексів Росії.

На ньому окупанти виготовляють автомобільні бензини екологічного класу Євро-5, дизельне паливо Євро-5, авіаційний гас, скраплені вуглеводневі гази, базові мастила та інші нафтопродукти.

Задимлення зафіксували над НПЗ / Фото Exilenova+

Сергій Стерненко повідомив, що Сили оборони повторно уразили "Нижнекамскнефтехим" – масштабний хімічний комбінат, який виробляє синтетичний каучук, який є критично важливим компонентом для російського ВПК.

Інші новини про атаки на російські НПЗ

Вдень 6 липня у російському Омську було неспокійно. Після дронової атаки на регіон загорівся найбільший нафтопереробний завод Росії.

За попередніми даними, по Омському НПЗ було завдано щонайменше два удари. OSINT-аналітики стверджують, що модернізовані БпЛА FP-1 уразили установку ЕЛОУ-АВТ-11, потужність якої становить 8,4 мільйона тонн нафти на рік.

Українські війська вже вдруге завдали успішного удару по нафтопереробному заводу в Уфі, який є одним із найбільших російських виробників мастильних матеріалів.

Уражений НПЗ – стратегічний об'єкт, розташований на відстані понад 1300 кілометрів від лінії фронту, що підтверджує значне розширення географії українських далекобійних ударів.