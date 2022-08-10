Після вибухів у Криму ракетна загроза з боку росії не зменшилася, – Повітряні сили

Вибухи на аеродромі в Криму знищили багато російських літаків. Це серйозна втрата для сил ворога, але вона не зменшує його небезпеки та злочинних намірів.

"Бавовна" на території тимчасово окупованого Криму неабияк налякала росіян та потішила українців. Ворог втратив 9 своїх літаків, але загроза нових ударів по мирних українських містах при цьому не зменшилася.

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Загроза ракетних обстрілів залишається високою

З аеродрому у Новофедорівці, де відбулися вибухи та руйнування російських літаків, ворог здійснював ракетні обстріли мирних українських міст. "Бавовна" на цьому аеродромі є гарним сигналом, але абсолютно не зменшує небезпеку нових ракетних обстрілів.

Як повідомив речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат, для ракетних ударів по Україні російські окупанти використовують десятки аеродромів, тому проблеми росіян на аеродромі біля Саків зовсім не зменшують загрози нових обстрілів.

У росіян ще є десятки літаків, які дислокуються на базах в Севастополі, Астрахані, Курській області, в інших місцях. Патрулювання російських літаків навколо українських кордонів по лінії зіткнення відбувається 24/47. Про жодне зменшення загрози ракетних обстрілів говорити не можна,

– наголосив Ігнат.

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