Вибухи в росіян в Новоолексіївці: "Атеш" заявив про безліч поранених і мертвих окупантів

У тимчасово окупованій Новоолексіївці Генічеського району Херсонської області в росіян вночі лунали вибухи та була детонація боєприпасів. Там у ворогів було декілька прильотів.

Голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук повідомив ще орієнтовно о 4:35 11 липня, що у росіян в тимчасово окупованій Новоолексіївці Генічеського району, ймовірно, прилетіло у склад із боєкомплектом.

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Що відбувалось в окупантів у Новоолексіївці

Військовий партизанський рух "Атеш", що діє на тимчасово окупованих територіях України, повідомив, що у росіян в Новоолексіївці було декілька прильотів.

Наші джерела повідомляють про безліч поранених і мертвих військових збройних сил Росії в результаті точного влучення в ціль. Приліт був по складу з боєкомплектом в елеваторі та за базою розміщення росіян,

– заявили партизани.

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Що відбувалось в окупантів у тимчасово окупованій Новоолексіївці: дивіться відео

Вранці 11 липня міський голова Мелітополя Іван Федоров зазначив, що в росіян була нічна "бавовна" на захопленому елеваторі у глибокому тилу.

Розцвіла на захопленому елеваторі у поки що окупованій Новоолексіївці Херсонської області. Детонувало до світанку,

– пояснив посадовець.

Він уточнив, що деталей варто чекати від Генерального штабу Збройних Сил України.

У районі Бердянська ЗСУ ліквідували російського генерала

Радник глави мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що 11 липня в районі Бердянська, було ліквідовано російського генерал-лейтенанта Олєга Цокова.

У вересні 2022 року його вже "трьохсотили", але він вижив. Проте цього разу кажуть, що могілізація проведена остаточно.

Російські пабліки про це мовчать. Та партнери Андрющенка вже повідомили, що прилетіло в готель "Дюна", що території "Приазовкурорту". Саме там певний період жило російське військове керівництво. Ймовірно, там і загинули деякі його представники. Детальніше – читайте тут.