Вибухи на Одещині: Росія вдарила балістикою

Росія продовжує тероризувати Одещину обстрілами. Вдень 9 липня вибух пролунав у межах області.

Росія вдарила балістикою. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на моніторингові канали.

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Увага! Загроза застосування балістичного озброєння з півдня!

– писали у Повітряних силах о 12:43.

За 3 хвилини з'явилося попередження про швидкісну ціль на південь Одещини.

Гучно в області було уже за кілька хвилин – о 12:48.