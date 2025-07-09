9 липня, 12:50
Вибухи на Одещині: Росія вдарила балістикою
Росія продовжує тероризувати Одещину обстрілами. Вдень 9 липня вибух пролунав у межах області.
Росія вдарила балістикою. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на моніторингові канали.
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Увага! Загроза застосування балістичного озброєння з півдня!
– писали у Повітряних силах о 12:43.
За 3 хвилини з'явилося попередження про швидкісну ціль на південь Одещини.
Гучно в області було уже за кілька хвилин – о 12:48.