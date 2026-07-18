У результаті в області було чути серію вибухів. Про це повідомляють моніторингові та місцеві ресурси.

Що відомо про удар по Одещині?

Тривогу на Одещині оголосили о 4:40. А за 5 хвилин Повітряні сили повідомили про ракети в акваторії Чорного моря, що рухалися в напрямку області.

За даними моніторингових ресурсів, на область рухалися від 3 до 4 ракет. Згодом Повітряні сили уточнили, що йшли вони курсом на Південне.

Після 4:50 з'явилися інформація про вибухи. Щоправда, одразу після цього ще щонайменше 4 ракети полетіли у бік Південного, і знову пролунали вибухи.

О 5:13 на Одещині почався відбій.

Наразі офіційної інформації щодо наслідків удару немає. Цілком імовірно, що під ударом могли опинитися портові об'єкти, адже Південне – найбільший порт України.