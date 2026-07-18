Вибухи на Одещині: туди летіли крилаті ракети

Під ранок 18 липня Росія вирішила запустити по Україні крилаті ракети. Летіли вони у напрямку Одещини, зокрема Південного.

У результаті в області було чути серію вибухів. Про це повідомляють моніторингові та місцеві ресурси.

Що відомо про удар по Одещині?

Тривогу на Одещині оголосили о 4:40. А за 5 хвилин Повітряні сили повідомили про ракети в акваторії Чорного моря, що рухалися в напрямку області.

За даними моніторингових ресурсів, на область рухалися від 3 до 4 ракет. Згодом Повітряні сили уточнили, що йшли вони курсом на Південне.

Після 4:50 з'явилися інформація про вибухи. Щоправда, одразу після цього ще щонайменше 4 ракети полетіли у бік Південного, і знову пролунали вибухи.

О 5:13 на Одещині почався відбій.

Наразі офіційної інформації щодо наслідків удару немає. Цілком імовірно, що під ударом могли опинитися портові об'єкти, адже Південне – найбільший порт України.

Додамо, що пізно ввечері 17 липня росіяни вже атакували Одещину. Тоді внаслідок удару постраждало цивільне судно під прапором Маршаллових Островів. На борту було 17 членів екіпажу, усіх евакуювали. Відомо, що 4 із них постраждали, медичну допомогу їм надали без госпіталізації.