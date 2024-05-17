На Одещині після удару спалахнула потужна пожежа площею 8 тисяч квадратних метрів

Протягом дня, 17 травня, ворог активно тероризує мирне населення Одещини. На жаль, обстріли російських загарбників не минулися й без наслідків.

Вдень росіяни спершу завдали по Одесі ударів балістикою, а потім почали пускати ракети з авіації. Так, місто чуло потужно серію вибухів. Наразі рятувальники ліквідовують наслідки ворожої атаки.

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На одному зі складських приміщень зайнялася пожежа

В Одеській області протягом дня лунали вибухи, ворог активно обстрілював регіон. Внаслідок атаки на одному з об'єктів спалахнула масштабна пожежа. Працівники ДСНС продовжують ліквідовувати наслідки ворожого обстрілу.

Унаслідок чергового російського удару сталося займання в складському приміщенні, загальна площа пожежі склала 8 тисяч квадратних метрів,

– йдеться у повідомленні рятувальників.

Згідно з попередньою інформацією, внаслідок удару російських загарбників, на жаль, загинула 1 людина, ще 8 осіб постраждали. Зауважимо, рятувальники ліквідовували наслідки під час оголошення повітряної небезпеки.

Для гасіння вогню від ДСНС залучили 16 одиниць пожежної техніки та 58 рятувальників. Робота з ліквідації наслідків триває.

Внаслідок удару по Одеській області спалахнуло складське приміщення / Фото ДСНС

Що відомо про сьогоднішню ворожу атаку по Одеській області