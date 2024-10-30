Росіяни масовано вдарили по Одеській області: регіон відвідував міністр оборони Норвегії

Російська армія ввечері 30 жовтня завдала масованого удару по Одеській області. Цього разу ворог використав для обстрілу ракети.

Про це написав очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Цікаво, що водночас з'явилися повідомлення у регіон здійснював візит міністр оборони Норвегії.

До теми В Одесі та області вибухи: Росія масовано б'є ракетами

Що відомо про масовану атаку Одещини

Олег Кіпер розповів, що близько десяти ракет різних видів ворог випустив по Одещині.

Інформація щодо наслідків буде надана пізніше,

– написав очільник Одеської ОВА.

Він також повідомив, що на місцях атаки в області працюють всі відповідні служби.

В Одесу здійснив візит міністр оборони Норвегії

Цікаво, що за годину до вибухів в Одесі та області стало відомо про візит до міста оборони Норвегії Бйорна Арільда Грама. Він там перебував разом з українським міністром оборони Рустемом Умєровим, пише Укрінформ.

На спільному брифінгу міністри повідомили, що уряд Норвегії виділить 1,3 мільярда норвезьких крон (понад 118,2 мільйона доларів США) на закупівлю необхідного обладнання та озброєння для винищувачів F-16.

Перша передача F-16 Норвегією Україні буде здійснена в цьому році,

– сказав норвезький міністр.

Грам також наголосив, що, окрім винищувачів, Україна матиме потребу в компонентах для їх забезпечення. Тому Норвегія допоможе у фінансуванні закупівлі систем озброєння для F-16, а також різних компонентів для їх забезпечення.



Міністр оборони Норвегії відвідав Одесу 30 жовтня / Фото Укрінформу

Міністри також обговорили ключові питання безпеки, зосередившись на посиленні систем протиповітряної оборони, наданні Україні ракетних систем та потенційних інвестиціях в українську оборонну промисловість.

"Сьогодні ми відвідували в Одесі об'єкти оборонної промисловості і я вражений, наскільки сильно ви (Україна – 24 Канал) змогли збільшити масштаби виготовлення, а також рівнем вашої інноваційності", – зауважив глава Міноборони Норвегії.