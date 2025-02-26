У мережі пишуть про вибухи у Саках, Севастополі та у районі аеродрому Бельбек

У тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи в Саках, Севастополі та районі аеродрому Бельбек. За інформацією місцевих пабліків, там триває масована повітряна атака.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на місцеві Telegram-канали. Окупантам довелося перекрити так званий Кримський міст.

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У Криму лунають вибухи

У мережі повідомляють про серію вибухів у різних районах тимчасово окупованого Криму. Вибухи були зафіксовані в Саках, Севастополі та в районі аеродрому Бельбек, де, за інформацією місцевих, триває масована повітряна атака.

Під час інциденту чути звуки глухих вибухів у Керчі, орієнтовно в районі Бондаренково. У Севастополі вибухи пролунали на північній стороні міста, де місцеві повідомляють про активні пуски та роботу ППО.

Окупанти підняли літаки з аеродрому Бельбек, що свідчить про наростаючі військові дії в регіоні. За словами місцевих, рух по Керченському мосту був тимчасово перекритий. Окупаційна влада ситуацію не коментує, а повітряну тривогу не оголошували.