В окупованому Мелітополі лунали вибухи: з'явились відео з місця прильоту

В тимчасово захопленому російськими військами Мелітополі на Запоріжжі пролунали потужні вибухи, їх було щонайменше п'ять. Ймовірно, прилетіло на військову базу росіян.

Про це повідомив міський голова Іван Федоров зранку 19 вересня у телеграмі. За його словами, наразі слід дочекатись офіційної інформації від військових щодо результативності "бавовни".

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В поки що окупованому Мелітополі "певео" рашистів не встигає працювати. Місцеві жителі повідомляють про понад 5 вибухів. Чекаємо на подробиці від наших військових,

– написав Федоров.

За його словами, найгучніше було в районі "Автокольорлиту".

, на заводі "Автокольорлит" російські загарбники влаштували військову базу.

Наразі ні окупаційна влада, ні українські військові не коментували ситуацію. Хоч в окупантів це досить звична тактика. У них постійно щось прилітає, вибухає, загоряється.

Про те, що влучання могло бути саме на військові склади повідомили й російські ЗМІ. Там опублікували відео, де видно стовп диму.

Саме так і працює російське ППО

Згодом Іван Федоров теж опублікував відео з місця подій висміявши окупантів, які заявили, що гучні вибухи – це робота ППО. Натомість на відео чітко видно дим як від прильоту, бо очевидно, що на місці влучання сталось займання.

Як в Мелітополі російське"певео" працювало. Після ранкових вибухів, окупанти одразу заявили, що "город под защитой", а все, що чули мешканці – то "певео",

– зазначив Федоров.

Коротко про ситуацію в Мелітополі

Лиш нещодавно, 15 вересня, Федоров теж повідомляв про потужні вибухи на окупованій частині Запоріжжя. Тоді, за його словами, вибухи вкотре лунали в районі Мелітопольського аеропорту. Вони були досить потужними, адже чули звуки жителі усіх прилеглих селищ.

До слова, в окупованих селах росіяни заселяють у будинки місцевих громадян своїх вояк. Також ворог часто проводить "зачистки" намагаючись контролювати населення, яке має проукраїнську позицію, щоб попередити діяльність партизанів.