В окупованому Мелітополі лунали вибухи: з'явились відео з місця прильоту

19 вересня 2023, 12:38
Читать новость на русском

Джерело:

Іван Федеров

В тимчасово захопленому російськими військами Мелітополі на Запоріжжі пролунали потужні вибухи, їх було щонайменше п'ять. Ймовірно, прилетіло на військову базу росіян.

Про це повідомив міський голова Іван Федоров зранку 19 вересня у телеграмі. За його словами, наразі слід дочекатись офіційної інформації від військових щодо результативності "бавовни". 

Дивіться також Прокинулися і навколишні села: зранку в Мелітополі чули потужний вибух

В поки що окупованому Мелітополі "певео" рашистів не встигає працювати. Місцеві жителі повідомляють про понад 5 вибухів. Чекаємо на подробиці від наших військових,
– написав Федоров.

За його словами, найгучніше було в районі "Автокольорлиту".

 
Зауважимо, на заводі "Автокольорлит" російські загарбники влаштували військову базу. 

Наразі ні окупаційна влада, ні українські військові не коментували ситуацію. Хоч в окупантів це досить звична тактика. У них постійно щось прилітає, вибухає, загоряється. 

Про те, що влучання могло бути саме на військові склади повідомили й російські ЗМІ. Там опублікували відео, де видно стовп диму.

Саме так і працює російське ППО

Згодом Іван Федоров теж опублікував відео з місця подій висміявши окупантів, які заявили, що гучні вибухи – це робота ППО. Натомість на відео чітко видно дим як від прильоту, бо очевидно, що на місці влучання сталось займання. 

Як в Мелітополі російське"певео" працювало. Після ранкових вибухів, окупанти одразу заявили, що "город под защитой", а все, що чули мешканці – то "певео",
– зазначив Федоров. 

Коротко про ситуацію в Мелітополі

Лиш нещодавно, 15 вересня, Федоров теж повідомляв про потужні вибухи на окупованій частині Запоріжжя. Тоді, за його словами, вибухи вкотре лунали в районі Мелітопольського аеропорту.  Вони були досить потужними, адже чули звуки жителі усіх прилеглих селищ. 

До слова, в окупованих селах росіяни заселяють у будинки місцевих громадян своїх вояк. Також ворог часто проводить "зачистки" намагаючись контролювати населення, яке має проукраїнську позицію, щоб попередити діяльність партизанів. 

Автор: Анастасія Лукашевська