У мережі повідомили про "бабовну" в окупованому Первомайську, що на Луганщині
На території Первомайська, що на Луганщині, повідомили про чергову "бавовну". Цього разу, ймовірно, також вибухали ворожі склади.
Відповідну інформацію повідомили в телеграм-каналах. Про вибухи написали орієнтовно о 22:46 16 серпня.
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У мережі повідомили про "бавовну"
В соцмережах повідомляють про вибухи в окупованому росіянами Первомайську, що на Луганщині,
– написав "Штірліц".
Офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан, відомий як "Штірліц" додав, що інформація ще потребує уточнення.
Вибухи в Первомайську: дивіться відео
Також український журналіст Денис Казанський розповів: "В окупованому Первомайську Луганської області як жест доброї волі демілітаризувався черговий склад селітри".
Гучна "бавовна" в Первомайську: дивіться відео
Попередня "бавовна" на окупованих територіях: коротко
- 16 серпня було щедре на "бавовну" в росіян. Зокрема, біля Донецька та Луганська вибухи було чутно з ночі.
- У телеграм-каналах повідомили, що вибухи там пролунали на околицях окупованого селища Нижня Кринка, що розташоване у Макіївській агломерації, а також у селищі Родакове, що в Алчевському районі Луганщини.
- Також "бавовна" була біля Джанкоя в Криму. У цей же день під обстрілами опинилося одне із сіл Сімферопольського району. Там вибухав склад росіян з боєприпасами.
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