Концерт до дня міста скасовано: під удар знову міг потрапити НПЗ в Омську

Невідомі безпілотники 2 серпня атакували територію Росії. Жителі Омська жаліються на потужні вибухи та роботу систем ППО.

Про це повідомили пропагандистські ЗМІ.

Що відомо про вибухи в Омську?

Російські монітори повідомили, що о 16:12 безпілотники почали залітати до Омської області. У місті пролунали потужні вибухи, а місцеві бідкалися на роботу ППО.

Губернатор Омської області Віталій Хоценко повідомив, що наразі російська ППО нібито відбиває атаку. Він заявив, що усі заплановані заходи до дня міста буде скасовано.

Ухвалено рішення про скасування вечірнього концерту на Соборній площі. Прошу всіх дотримуватися правил безпеки,

– написав Хоценко.

Відомо, що програма святкування 310-річчя Омська передбачала сотні заходів у центрі міста: фестивалі, ярмарки, історичні "реконструкції", марафон, виступи "артистів" і безкоштовні концерти.

Тим часом у мережі з'явилися кадри із задимленням у районі Омського НПЗ. Цілком ймовірно, що завод знову став ціллю атаки.

Задимлення в районі НПЗ: дивіться відео

Нагадаємо, що починаючи з 7 липня, Омський НПЗ припинив продавати бензин і дизельне пальне на Санкт-Петербурзькій міжнародній товарно-сировинній біржі.

Під час атаки БпЛА загорілася та була пошкоджена установка первинної переробки нафти CDU-10, яка забезпечує близько 38% виробничих потужностей заводу.

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В Уфі вранці 1 серпня пролунали вибухи під час атаки безпілотників. За попередніми даними, під удар потрапив один із нафтопереробних заводів міста.

За даними місцевих каналів, у районі промислової зони міста міг бути атакований нафтопереробний завод "Башнефть-Уфанефтехім".

Також у ніч проти 30 липня у російській Пензі та Сарапулі пролунали вибухи, після чого спалахнули пожежі на території Wildberries.

За даними російських джерел, об'єкти атакували безпілотники, а місцева влада підтвердила факт удару.