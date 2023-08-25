ГУР підтвердило удар по бригаді росіян у Криму: є загиблі та поранені окупанти

У Сімферопольському районі тимчасового окупованого Криму сьогодні, 25 серпня, було гучно. Імовірно, сталось влучання у місце скупчення російських окупантів у селі Перевальному.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Зазначають, що у цьому населеному пункті дислокується 126-та окрема гвардійська бригада берегової оборони чорноморського флоту Росії.

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"Сьогодні в Перевальне прилетіло – там дислокується 126-а окрема гвардійська бригада берегової оборони чорноморського флоту", – йдеться у повідомленні.

Унаслідок влучання по базі в окупантів є втрати

Зазначають, що унаслідок "прильоту" троє окупантів загинуло та "дуже багато" отримали поранення. Їх нібито доправили до шпиталю у місті Сімферополь на вулиці Горького.

Згодом телеграм-канал "Крымский ветер" уточнив, що їх джерела, зокрема зі шпиталю, повідомили, що внаслідок нічного прильоту по Перевальному є 2 загиблих та 7 поранених.

Перевальне на карті / Скриншот Google Maps

У Криму димить військова база

Про "бавовну" у селі Перевальне на території військової бази повідомив і міський голова Мелітополя Іван Федоров. Він також опублікував фото з місця пожежі.

Федоров також зазначив, що за попередніми даними, із військової бази до госпіталя в Сімферополі привезли "багато поранених окупантів".



Дим унаслідок ймовірної пожежі на базі росіян в окупованому Перевальному / Фото з телеграму Івана Федорова

У ГУР підтвердили удар по російській бригаді

Сьогодні вночі в окупованому Севастополі повідомляли про вибухи. Окупаційна "влада" заявила про знищення 42-х безпілотників.

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов підтвердив, що 25 серпня було завдано удару по російській 126-окремій гвардійській бригаді берегової оборони чорноморського флоту у селі Перевальне, інформує LIGA.net.

Інформацію підтверджуємо, ураження було. Це не перший удар по 126 бригаді. Як в останньому інтерв'ю заявив (начальник ГУР – 24 Канал) генерал-майор Кирило Буданов: Україна тепер може завдавати ураження і реалізовувати операції в будь-якій точці окупованого Криму. Там найближчим часом буде також багато новин,

– сказав він.

Юсов прокоментував, чому немає фото та відео удару. Він заявив, що підтвердженням наразі може слугувати те, що ця інформація стала публічною власне з російських ресурсів.

"Коли є можливість і доцільність надавати матеріали відеоконтролю, то звичайно така інформація надається", – зазначив представник ГУР.

Юсов повідомив, що наразі є інформація про загиблих та поранених окупантів, але вона потребує уточнення.

Керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону прокоментувала "бавовну" в Перевальному.

Треба розуміти, що для того, щоб робота, яка запланована як потужна й комплексна – вона буде очевидна деталями. Але велике бачиться на відстані. Тому треба зачекати й скласти повну картинку. Наразі просто насолоджуємося виглядом "бавовни",

– сказала вона.

Більше про ситуацію у Криму

Лише вчора, 24 серпня, близько 5 ранку стався бій на півострові за участю авіації. Біля села Маяк на мисі Тарханкут чули вибухи. Це місце базування радіолокаційних станцій (РЛС) росіян, а по периметру тут підготовлені позиції для ППО.