Біля окупованого Бердянська підірвали два автомобілі "кадировців", – ГУР

На території тимчасово окупованого Бердянського району на Запоріжжі пролунали вибухи. Згодом стало відомо, що українські розвідники спільно з рухом опору провели там успішну операцію проти підрозділу "Ахмат".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Головне управління розвідки (ГУР).

Що сталося під Бердянськом?

Українські партизани встановили, що підрозділи "кадировців" організували схему продажу викраденого пального. За їхніми даними, дизельне пальне окупанти реалізовували в одній і тій самій точці на трасі поблизу Бердянська.

Після мінування місця "торгівлі" у момент концентрації окупантів-корупціонерів було здійснено два підриви,

– розповіли в ГУР.

Після першого вибуху російські військові, які перебували на місці, запанікували: ті, хто залишився живим, втекли. Згодом до точки, де відбувалися махінації з дизельним пальним, прибув інший ворожий пікап – у цей момент стався другий вибух.

Як наслідок, було успішно уражено два автомобілі, на яких пересувались окупанти з російського підрозділу "Ахмат". Кількість втрат серед особового складу ворога наразі уточнюється.

