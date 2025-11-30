Біля окупованого Бердянська підірвали два автомобілі "кадировців", – ГУР
- Українські розвідники спільно з рухом опору провели успішну операцію проти підрозділу "Ахмат" на окупованій території Бердянського району.
- Після мінування місця продажу викраденого пального було здійснено два підриви, кількість втрат серед особового складу ворога уточнюється.
На території тимчасово окупованого Бердянського району на Запоріжжі пролунали вибухи. Згодом стало відомо, що українські розвідники спільно з рухом опору провели там успішну операцію проти підрозділу "Ахмат".
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Головне управління розвідки (ГУР).
Що сталося під Бердянськом?
Українські партизани встановили, що підрозділи "кадировців" організували схему продажу викраденого пального. За їхніми даними, дизельне пальне окупанти реалізовували в одній і тій самій точці на трасі поблизу Бердянська.
Після мінування місця "торгівлі" у момент концентрації окупантів-корупціонерів було здійснено два підриви,
– розповіли в ГУР.
Після першого вибуху російські військові, які перебували на місці, запанікували: ті, хто залишився живим, втекли. Згодом до точки, де відбувалися махінації з дизельним пальним, прибув інший ворожий пікап – у цей момент стався другий вибух.
Як наслідок, було успішно уражено два автомобілі, на яких пересувались окупанти з російського підрозділу "Ахмат". Кількість втрат серед особового складу ворога наразі уточнюється.
ГУР карає корупціонерів-загарбників: дивіться відео
