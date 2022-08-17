Склади, штаби, комунікації: військовий експерт назвав найласіші шматки росармії в Криму

Випадки "хлопків" у тимчасово окупованому Криму частішають і, ймовірно, така тенденція продовжуватиметься. Адже на півострові є ще немало потенційних цілей.

Після окупації Крим перетворили на суцільну військову базу

Окрім авіабази у Бельбеку, знищення якої можливе слідом за аеродромами "Саки" та "Гвардійське", у Криму ще є місця для потенційної поставки "бавовни" росіянам. Про це 24 каналу розказав журналіст, військовий експерт та головний редактор Defense Express Олег Катков.

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Він пояснив, що після анексії півострова окупанти перетворили його на суцільну військову базу. Там вкрай велика кількість об'єктів з категорії першої важливості, а також з 2014 року базується 22-й армійський корпус, сили якого зараз кинуті на Херсонський та Запорізький напрямки.

Тож першою важливою ціллю, за словами Каткова, є база військово-морських сил чорноморського флоту росії в окупованому Севастополі.

За нею йдуть склади боєприпасів, подібні до того, на якому 16 серпня біля Джанкоя годинами детонували снаряди. Йдеться про ті, що розташовані на "глибокій лінії" – на дистанції близько 200 кілометрів від лінії розмежування.

Наступними на черзі є надглибокі важливі штаби, наприклад штаб 22-го армійського корпусу, якщо він ще розташований в окупованому Криму, а не був перекинутий, до прикладу, під Херсон чи Мелітополь.

"І нарешті залишаються комунікації – залізничні станції, розв'язки. Але це вже на етапі, що буде передувати сухопутній операції зі звільнення Криму. Тобто не найближчими днями", – підсумував Катков.

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Нагадаємо, що раніше військовий експерт пояснював, чому пошкодження чи знищення кримського мосту зараз не в пріоритеті. За його словами, ця переправа – не єдина можливість росіян доставити техніку та війська на територію півострова. ​