Під Москвою "пе-ве-о", ймовірно, уразила гелікоптер, прийнявши його за безпілотник

Пізно ввечері 9 квітня російська "пе-ве-о" могла уразити власний гелікоптер, прийнявши його за безпілотник. Ймовірно, це сталося у місті Наро-Фомінськ, де лунали потужні вибухи.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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Росіяни могли збити власний гелікоптер

Російські телеграм-канали ввечері 9 квітня повідомляли про потужні вибухи та стверджували про атаку безпілотників у Московській області. Близько о 22:30 у Наро-Фомінську пролунав дуже сильний вибух. З опублікованих у мережі кадрів зрозуміло, що російська "пе-ве-о" намагалася збити, ймовірно, БпЛА.

Однак місцеві жителі стверджують, що об'єкт, який збила російська "пе-ве-о" дуже схожий на вертоліт. Наразі офіційної інформації немає.

Разом з тим, на одному з опублікованих у мережі відео свідки вибухів також стверджують, що могли збити гелікоптер.

Водночас російські пропагандисти спростовують, що у Підмосков'ї нібито збили новий український дрон вертолітного типу – "Рамзай" RZ-500.

Офіційно ж російська влада повідомила про "збиття" 42 БпЛА над Брянською, Калузькою, Курською, Бєлгородською, Орловською, Московською областями та анексованим Кримом.