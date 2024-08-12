Дрони атакували Підмосков'я: під прицілом аеродром Чкаловський

У російському Підмосков'ї уночі 12 серпня стались сильні вибухи. Росіяни звинувачують в усьому "українські" безпілотників, які цілили в аеродром Чкаловський у місті Щолково.

Російській телеграм-канали та ЗМІ пишуть, що під час атаки нібито працювали сили протиповітряної оборони. У мережі також публікують відео з місця події.

Дивіться також У Курську уже яку ніч поспіль – вибухи: російська влада заявила про збиті ракети

"ППО працює в Підмосков'ї – туди долетіли українські безпілотники. Метою був аеродром у Щолковому. Офіційної інформації поки немає", – тривожно повідомили російські ресурси.

. Поблизу Щолково розташований військовий аеродром Чкаловський – за відстанню це на північний схід від Москви у 30 кілометрів, у 15 кілометрів, якщо рахувати від околиць.

У відео, які наразі поширили з Щолково, чути постріли й видно відпрацювання по імовірних цілях кулями та снарядами.

У Підмосков'ї дрони атакували аеродром: відео

Дрони нібито знищили

Згодом у телеграм-каналах з'явились свідчення очевидців, що безпілотники дійсно атакували підмосковне Щолково. Зазначалось, що місцеві жителі налякались звуків роботи ППО.

"Дрони були знищені в районі аеродрому ВКС "Чкаловський", – зазначили у пабліках.

Водночас офіційних заяв щодо цього не було. Але у місті, зі слів мешканців, – лунала сирена.

До слова, у 2023 році українські диверсанти замінували та підірвали на Чкаловському летовищі 2 літаки і вертоліт.