У вівторок, 5 серпня, у Дарницькому та Дніпровському районах Києва пролунали вибухи. Інциденти пов'язані з побутовим газом.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій. Обставини подій встановлюватимуть правоохоронні органи.

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Що відомо про вибухи в Києві?

Дарницький район

Виклик через інцидент на провулку Надії Світличної надійшов до рятувальників о 14:00. У квартирі стався вибух газу з подальшим загорянням – пожежу площею 40 квадратних метрів ліквідували.

Унаслідок події постраждали 4 людини: двоє госпіталізовані, ще двом допомогли на місці.

До слова, деталі розповіли у столичній поліції. Пустив газ та підірвав квартиру підозрюваний у скоєнні злочину, серед постраждалих – правоохоронець, а також сам зловмисник.

Дніпровський район

Виклик до рятувальників надійшов о 15:39. У житловій 5-поверхівці на вулиці Ірини Бекешкіної стався вибух газового балона – у квартирі на п'ятому поверсі.

Травмовано власника квартири, його з опіками госпіталізували до медичного закладу. Руйнування опорних конструкцій не зафіксовано.

Наслідки вибухів газу в Києві: дивіться фото

Нагадаємо, 4 серпня пожежа загальною площею 1 000 квадратних метрів спалахнула в Кривому Розі. Вогонь охопив одноповерхову виробничу будівлю в Покровському районі міста. ЗМІ пишуть про пекарню та 3 загиблих – 20-річних хлопців і 50-річну жінку.