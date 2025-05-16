У Подольську під Москвою масштабна пожежа: там лунали вибухи
- У Подольську під Москвою сталася масштабна пожежа після щонайменше трьох вибухів у промисловій зоні, пожежа охопила площу понад 1 500 квадратних метрів.
- Прокуратура розглядає підпал як можливу причину пожежі.
В підмосковному Подольську у ніч на 16 травня пролунали потужні вибухи. Там виникла масштабна пожежа.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.
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Що відомо про масштабну пожежу в Подольську
У ніч на 16 травня в Подольську у Підмосков'ї пролунало щонайменше три вибухи у промисловій зоні машинно-випробувальної станції.
На об'єкті виникла масштабна пожежа площею понад 1 500 метрів квадратних. До гасіння було залучено 20 співробітників і 7 одиниць техніки. Інформація про постраждалих не надходила.
Масштабна пожежа в Подольську: дивіться відео
За словами місцевих жителів, з місця пожежі періодично лунають вибухи. Стовп диму видно за кілька кілометрів.
Див від пожежі видно за кілька кілометрів: дивіться відео
Вже вранці в МНС Росії повідомили, що пожежу нібито було ліквідовано. РосЗМІ повідомляють, що горів начебто ангар з автомобілями.
В Подольську міг горіти ангар з автомобілями: дивіться відео
Цікаво, що прокуратура розглядає підпал, як можливу причину пожежі. Водночас за словами керівника Центру Вивчення окупації Петра Андрющенка, вибухи в промисловій зоні пролунали після атаки БпЛА.
Нагадаємо, що не так давно в російському Татарстані горів завод КамАЗ, який є одним із найбільших виробників вантажівок у Росії. Щоправда, про причину пожежі не повідомлялося.