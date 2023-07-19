"Київ спалити вщент": у росіян сталась істерика через вибухи на полігоні у Криму

У Кіровському районі тимчасово окупованого Криму стався приліт на Старокримському військовому полігоні. Там відбулась детонація ворожих боєприпасів.

На це вже бурхливо відреагували росіяни. Вони, традиційно, закликали знищити Київ. Детальніше про це – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Істерика росіян через прильоти у Криму

Так, у соцмережах росіяни влаштували істерику та почали говорили про помсту Україні, а точніше – вдарити по Києву. А дехто і зовсім не розуміє, що відбувається.

"То що там таке горить?"

"Не порти треба знищувати, а Київ, ось тоді таких ситуацій не відбуватиметься"

"Порти теж треба, а Київ давно час бомбити. Всі про це пишуть. А то так і буде вибухати і горіти, не набридло?"

"Випадково так не робиться, це все спеціально"

"Що горить?"

"Не горить, а підірвали"

"Не пожежа, а горять БК. Сильно бахкає"

"Найголовніше, що не варто наводити паніку, а наша країна буде наносити вже пропорційну відповідь"

"Київ спалити вщент"

"Знову всі дороги закрили, сезон у Криму походу все"

"Електропроводка, по-любому"

"Цікаво, чи це підпал чи само?"

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