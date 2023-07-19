"Київ спалити вщент": у росіян сталась істерика через вибухи на полігоні у Криму
19 липня 2023, 13:02Читать новость на русском
У Кіровському районі тимчасово окупованого Криму стався приліт на Старокримському військовому полігоні. Там відбулась детонація ворожих боєприпасів.
На це вже бурхливо відреагували росіяни. Вони, традиційно, закликали знищити Київ. Детальніше про це – читайте у матеріалі 24 Каналу.
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Істерика росіян через прильоти у Криму
Так, у соцмережах росіяни влаштували істерику та почали говорили про помсту Україні, а точніше – вдарити по Києву. А дехто і зовсім не розуміє, що відбувається.
- "То що там таке горить?"
- "Не порти треба знищувати, а Київ, ось тоді таких ситуацій не відбуватиметься"
- "Порти теж треба, а Київ давно час бомбити. Всі про це пишуть. А то так і буде вибухати і горіти, не набридло?"
- "Випадково так не робиться, це все спеціально"
- "Що горить?"
- "Не горить, а підірвали"
- "Не пожежа, а горять БК. Сильно бахкає"
- "Найголовніше, що не варто наводити паніку, а наша країна буде наносити вже пропорційну відповідь"
- "Київ спалити вщент"
- "Знову всі дороги закрили, сезон у Криму походу все"
- "Електропроводка, по-любому"
- "Цікаво, чи це підпал чи само?"
- "Жителі України горять у пеклі"
Реакція росіян на удари по Криму / Скриншоти
Потужні вибухи у Криму: що відомо
- На Старокримському полігоні почали "раптово" детонувати боєприпаси. Згодом ЗМІ вияснили, яке саме озброєння на цьому складі зберігали росіяни.
- До речі, ця військова база розташована в Кіровському районі півострова. Про пожежу на ній стало відомо вранці 19 липня. Окупанти мали на цьому полігоні немалий арсенал.
- Так, на військовому складі, що горить у Кіровському районі Криму, зберігалися: гранати, мінометні міни, стрілецьке озброєння та артилерійські снаряди.
- Як стало відомо, що під'їзди до місця пожежі у Кіровському районі перекрили оперативні служби. Найближчий населений пункт, де загарбники планують розгорнути штаб – село Кринички, неподалік селища Старий Крим.
- Зауважимо, що у телеграм-каналі з ім'ям "Кирило Буданов Кирилл Буданов" опублікували нібито його звернення про те, що знищення складу з боєприпасами в Криму – це "успішна операція України". Виявилось, що це фейковий телеграм-канал, який не належить очільнику ГУР.