Вибухи на Полтавщині: туди прямували "Шахеди"

Росія продовжує завдавати ударів по мирних українських містах. Зокрема, цього разу вибухи пролунали на Полтавщині.

Вночі проти 13 липня прогриміли вибухи у Полтавській області. Відомо, що туди прямував "Шахед".

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На Полтавщині було гучно

Моніторингові канали пишуть про вибухи у Полтавській області. Наразі немає офіційної інформації про це.

Також ситуацію не коментував ніхто з місцевої влади. Наразі невідомо нічого про наслідки вибухів. Водночас моніторингові спільноти пишуть, що звуки вибухів ще може бути чутно.

Пам'ятайте, що під час повітряної тривоги потрібно перебувати в укритті або хоча б скористатись правилом двох стін. Не слід забувати, що звичайна обережність може зберегти життя, тож не варто нехтувати безпекою.

Ввечері 9 липня російські війська атакували ракетами Полтавщину. За попередньою інформацією, внаслідок удару є влучання у промисловий об'єкт.

Звуки вибуху місцеві жителі чули близько 18:10, в цей момент в Полтавській області була оголошена повітряна тривога. Повітряні сили України також повідомляли про ракети, що рухались в напрямку Полтави.