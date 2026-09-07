Вибухи прогриміли у Кривому Розі

Росіяни 7 вересня надалі атакують українські міста. Ціллю ворога став Кривий Ріг. Там пролунали вибухи.

Про це інформують кореспонденти Суспільного.

Що відомо про вибухи у Кривому Розі?

Передусім варто зауважити, що Повітряні сили о 19:20 повідомляли про БпЛА у Криворізькому районі на Дніпропетровщині.

Вибухи місцеві чули приблизно о 20:03. Станом на момент публікації інформації про можливі наслідки атаки немає. Вочевидь, місцева влада повідомить про це згодом.

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Додамо, що вибухи надвечір 7 вересня гриміли також на Київщині – у регіоні працювали сили ППО по ворожих цілях. Російські дрони рухалися й на столицю, а о 19:44 у місті оголосили ракетну загрозу.

Якими були наслідки останніх обстрілів Дніпропетровщини?

Очільник місцевої ОВА Олександр Ганжа повідомив, що протягом 7 вересня російські війська майже 30 разів атакували чотири райони Дніпропетровщини, застосовуючи безпілотники та артилерію.

На Нікопольщині під обстрілами опинилися Нікополь, а також Марганецька, Покровська, Червоногригорівська та Мирівська громади. Пошкоджено інфраструктуру, автошколу та приватний будинок.

У Криворізькому районі ворог ударив по Зеленодольській громаді, де постраждала автозаправна станція. На Павлоградщині атаки зазнала Юріївська громада – пошкоджено інфраструктуру, виникла пожежа. Загоряння також сталося в Миколаївській громаді Синельниківського району.