Вибухи прогриміли у Вінниці: ймовірно, регіон атакували "Цирконом"

Вінницьку область російська армія атакувала з повітря вночі 7 лютого. Там було багато БпЛА, також літали ракети.

Про вибухи повідомляли у Суспільному. Розповідаємо, що відомо на цей момент.

Хронологія атаки Росія знову тероризує "Шахедами": загроза досягла західних областей

Що відомо про обстріл Вінницької області 7 лютого?

У всіх областях України вночі 7 лютого оголошували повітряну тривогу. А все через масовану атаку, до якої вдалася російська армія. Вона застосувала дуже багато ударних дронів, крилаті ракети "Калібр" та, ймовірно, "Циркон."

"Калібри" з акваторії Чорного моря полетіли на Бурштин в Івано-Франківській області, а от "Циркон", як пишуть монітори, "зник на Вінниччині". Повітряні сили традиційно писали тільки про "швидкісну ціль".

Також регіон атакували БпЛА. Близько 4 ранку у Вінниці було чутно вибухи, про що написав міський голова Сергій Моргунов.

Вінниччина перебуває під масованою повітряною атакою ворога,

– додала голова Вінницької ОВА Наталя Заболотна.

На момент публікації атака тривала. Ще багато дронів у повітрі, також є загроза пусків ракет зі стратегічної авіації Росії.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.

Де ще атакував ворог із повітря упродовж доби?