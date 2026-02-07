Вибухи прогриміли у Вінниці: ймовірно, регіон атакували "Цирконом"
- Вінницьку область атакували з повітря з використанням дронів та ракет.
- У Вінниці чули звуки вибухів.
Вінницьку область російська армія атакувала з повітря вночі 7 лютого. Там було багато БпЛА, також літали ракети.
Про вибухи повідомляли у Суспільному. Розповідаємо, що відомо на цей момент.
Хронологія атаки Росія знову тероризує "Шахедами": загроза досягла західних областей
Що відомо про обстріл Вінницької області 7 лютого?
У всіх областях України вночі 7 лютого оголошували повітряну тривогу. А все через масовану атаку, до якої вдалася російська армія. Вона застосувала дуже багато ударних дронів, крилаті ракети "Калібр" та, ймовірно, "Циркон."
"Калібри" з акваторії Чорного моря полетіли на Бурштин в Івано-Франківській області, а от "Циркон", як пишуть монітори, "зник на Вінниччині". Повітряні сили традиційно писали тільки про "швидкісну ціль".
Також регіон атакували БпЛА. Близько 4 ранку у Вінниці було чутно вибухи, про що написав міський голова Сергій Моргунов.
Вінниччина перебуває під масованою повітряною атакою ворога,
– додала голова Вінницької ОВА Наталя Заболотна.
На момент публікації атака тривала. Ще багато дронів у повітрі, також є загроза пусків ракет зі стратегічної авіації Росії.
Де ще атакував ворог із повітря упродовж доби?
- Бурштин на Прикарпатті зазнав ударів крилатими ракетами "Калібр".
- Лунали звуки вибухів у Кропивницькому вночі, також у Харкові.
- А перед північчю дрони атакували об'єкти енергетики на Волині.