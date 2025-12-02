Вибухи прогриміли на Запоріжжі: окупанти могли вдарити КАБами

У вівторок, 2 грудня, росіяни вкотре тероризували населені пункти України. Під час повітряної тривоги вибухи пролунали на Запоріжжі.

Про це пише 24 Канал із посиланням на начальника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова.

Що відомо про атаку на Запоріжжя?

Вибухи пролунали у Запорізькій області під час російської атаки. У Повітряних силах ЗСУ розповіли про загрозу.

КАБи на Запорізьку область,

– зазначили захисники.

Іван Федоров закликав жителів області залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Згодом очільник ОВА підкреслив, що вибух, який чули запоріжці, стався в області внаслідок ворожої атаки. Попередньо, постраждалих немає.

Які регіони також були під обстрілом?