Вибухи прогриміли на Запоріжжі: окупанти могли вдарити КАБами
- Росіяни здійснили атаку на Запоріжжя, під час якої пролунали вибухи, ймовірно, із застосуванням КАБ.
- Іван Федоров закликав жителів Запорізької області залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги.
У вівторок, 2 грудня, росіяни вкотре тероризували населені пункти України. Під час повітряної тривоги вибухи пролунали на Запоріжжі.
Про це пише 24 Канал із посиланням на начальника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова.
Що відомо про атаку на Запоріжжя?
Вибухи пролунали у Запорізькій області під час російської атаки. У Повітряних силах ЗСУ розповіли про загрозу.
КАБи на Запорізьку область,
– зазначили захисники.
Іван Федоров закликав жителів області залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги.
Згодом очільник ОВА підкреслив, що вибух, який чули запоріжці, стався в області внаслідок ворожої атаки. Попередньо, постраждалих немає.
Які регіони також були під обстрілом?
Нагадаємо, що уночі 2 грудня російські окупанти атакували 62 ударними БпЛА типу "Шахед", "Гербера" та безпілотниками інших типів.
Понад 35 із запущених дронів – "Шахеди". Попередньо, станом на ранок збито/подавлено 39 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера" та дронів інших типів на Півночі, Півдні та Сході країни.
Зокрема, під обстрілом опинилася Одещина. Російські військові атакували Одеську область "Шахедами", пошкодивши енергетичний об'єкт, адміністративну будівлю та приватні домогосподарства.