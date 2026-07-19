Під ударом – житлові будинки: у Запоріжжі прогриміли вибухи

Надвечір окупанти атакували Запоріжжя. У місті пролунали вибухи.

Ще вдень на Запоріжжі оголосили повітряну тривогу через загрозу російських дронів і керованих авіабомб.

Які наслідки атаки на Запоріжжя?

О 17:24 Повітряні сили попередили, що на Запоріжжі летять КАБи.

О 17:30 у місті пролунали вибухи.

В 17:37 з'явилося нове повідомлення про пуск КАБа у напрямку Запоріжжя.

Ворог атакує Запоріжжя. Завдано удар по житловому кварталу,

– повідомив глава ОВА Іван Федоров.

У мережі пишуть, що ворог влучив КАБом по багатоповерхівці, внаслідок чого зруйновано кілька поверхів.

О 17:42 нові вибухи пролунали у Запорізькій області.

За словами Федорова, внаслідок ворожої атаки значних руйнувань зазнав приватний сектор.

Значно пошкоджений п'ятиповерховий будинок, зафіксоване влучання поруч з дев'ятиповерхівкою.

Попередньо відомо про одного загиблого і трьох постраждалих. Під завалами багатоповерхівки залишаються жінка і дитина.

Наслідки прильотів у місті: дивіться відео

Приватний сектор у Запоріжжі після ударів Росії / Фото ОВА

Нагадаємо, що 18 – 19 липня окупанти двічі атакували пасажирські потяги на Запоріжжі. Внаслідок однієї з атак, легке поранення в ногу дістала одна з провідниць потяга.

Зауважимо, що, за даними розвідки, росіяни отримали наказ тероризувати цивільне населення Запоріжжя. Ворог застосовує різні види озброєння, що призводить до жахливих наслідків у місті.