Вибухи пролунали на Чернігівщині: туди летіла балістика

Увечері 13 лютого ворог завдав ракетного удару по одному з населених пунктів Чернігівської області. Військові попереджали про небезпеку ще о 17:56.

Про вибухи повідомили в соціальних мережах.

Дивіться також Одещина, Миколаївщина й Рівненщина були під ударом ворожих дронів, триває загроза балістики

Що відомо про вибухи на Чернігівщині?

У п'ятницю, 13 лютого, жителі одного з міст Чернігівщини повідомили про гучні звуки через ракетну атаку. Попередньо, тули летіли дві російські балістичні ракети з Брянської області.

Вибух в місті пролунав о 17:58, після того, як в Повітряних Силах ЗСУ написали про проліт ракет.

Швидкісна ціль на Чернігівщині,

– попереджували військові.

Повітряну тривогу оголосили в області о 17:52. Перед цим росіяни запустили по Україні балістику. Де поділися ракети – наразі невідомо. Але майже одразу після вибухів повітряних простір над Чернігівщиною був чистий.

Інформації про можливі наслідки атаки наразі немає.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.

Де ще була атака ворога 13 лютого?