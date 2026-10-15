Вибухи пролунали у Києві вранці 15 жовтня. Росія атакує БпЛА.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Що відомо про атаку на Київ

Нова партія ударних реактивних безпілотників з'явилася над Києвом близько 8:30.

У столиці працюють сили ППО. Перебувайте в безпечних місцях!

– написав Кличко о 8:41.

Опісля Повітряні сили попередили про ще один реактивний БпЛА з півночі Чернігівщини на північ Київщини.

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Нагадаємо, що в Україні ніч на 15 жовтня була неспокійною. Зокрема, Рівне пережило кілька хвиль російських атак. Пошкоджені житлові будинки, у місті не було світла, а по області – частково досі.

Також Росія атакувала Тернопільщину. Під прицілом опинився Чортківський район. Було влучання у підприємство, є 5 постраждалих.