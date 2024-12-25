Вибухи пролунали у Кременчуку
25 грудня 2024, 10:04Читать новость на русском
Росія повторно атакує Україну ракетами. Кременчук знову під ударом.
Близько 06:00 Росія розпочала масовану атаку ракетами. У Кременчуку лунали вибухи, передає 24 Канал.
Дивіться також Путін свідомо обрав Різдво, – Зеленський назвав, скільки дронів і ракет запустили під час атаки
Противник вдруге вдарив по Кременчуку
Після 10:00 ворог поновив обстріл України ракетами. Відбулися повторні пуски смертоносних снарядів з бортів Ту-95.
Біля 10:01 Повітряні сили повідомили про рух ракети на Кременчук з північного сходу. За кілька хвилин у Кременчуцькій громаді було чутно звук вибуху.
До слова, як повідомили у Полтавській ОВА, під час першої хвилі атаки ворог пошкодив енергетичні об'єкти в регіоні, внаслідок чого діють тимчасові відключення світла в Кременчуцькому районі.