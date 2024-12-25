Вибухи пролунали у Кременчуку

Росія повторно атакує Україну ракетами. Кременчук знову під ударом.

Близько 06:00 Росія розпочала масовану атаку ракетами. У Кременчуку лунали вибухи, передає 24 Канал.

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Противник вдруге вдарив по Кременчуку

Після 10:00 ворог поновив обстріл України ракетами. Відбулися повторні пуски смертоносних снарядів з бортів Ту-95.

Біля 10:01 Повітряні сили повідомили про рух ракети на Кременчук з північного сходу. За кілька хвилин у Кременчуцькій громаді було чутно звук вибуху.

До слова, як повідомили у Полтавській ОВА, під час першої хвилі атаки ворог пошкодив енергетичні об'єкти в регіоні, внаслідок чого діють тимчасові відключення світла в Кременчуцькому районі.