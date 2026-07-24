За даними місцевих і моніторингових ресурсів, у бік міста летіли від 2 до 4 авіаційних ракет. Попередньо, росіяни запустили Х-59.

Що відомо про вибухи в Одесі?

В 0:37 Повітряні сили повідомили про активність ворожої тактичної авіації на Півдні.