За даними місцевих і моніторингових ресурсів, у бік міста летіли від 2 до 4 авіаційних ракет. Попередньо, росіяни запустили Х-59.
Що відомо про вибухи в Одесі?
В 0:37 Повітряні сили повідомили про активність ворожої тактичної авіації на Півдні.
Росія вкотре вдарила по Одесі ракетами після вночі 24 липня. Пуски відбувалися з акваторії Чорного моря.
За даними місцевих і моніторингових ресурсів, у бік міста летіли від 2 до 4 авіаційних ракет. Попередньо, росіяни запустили Х-59.
В 0:37 Повітряні сили повідомили про активність ворожої тактичної авіації на Півдні.