Вибухи пролунали на Полтавщині: ворог атакує область "Шахедами"

Окупанти вкотре запустили по Україні "Шахеди". У ніч проти 15 жовтня ворожі дрони-камікадзе долетіли до Полтавщини. В області працює ППО.

Про вибухи на Полтавщині повідомив моніторинговий ресурс "Чому тривога | Радар". Наразі офіційної інформації немає.

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Ворог атакує Полтавщину "Шахедами"

Тривога в області почалася ще в 0:36 і станом на зараз вона триває понад 1,5 години. За даними моніторингових ресурсів, сюди "Шахеди" прилетіли з Харківщини.

Зараз ворожі безпілотники курс на Захід через Черкащину. Також щонайменше один може летіти в бік Київщини. Попередньо, в небі України перебувають від 2 до 4 "Шахедів".

Наразі не було офіційних повідомлень ні про самі вибухи, ані про їхні наслідки.

Під час сигналу тривоги обов’язково йдіть в укриття та перебувайте там до відбою.Це не лише збереже Вам життя, а й полегшить роботу нашим захисникам. Також у жодному разі не знімайте та не поширюйте в мережі, як працює наша ППО.

До слова, попередня доба була першою за 1,5 місяця, коли Росія не запускала по Україні "Шахеди". Для порівняння, у вересні окупанти били цими дронами-камікадзе щодня. Тоді найбільше дронів летіло на Україну 14 числа – цілих 72 штуки.