Вибухи пролунали у Запоріжжі
- Вибухи пролунали у Запоріжжі 13 липня.
- Була загроза ударів швидкісними ракетами по області.
Вибухи вдень 13 липня пролунали у Запоріжжі. Була загроза ударів швидкісними ракетами по області.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне.
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Що відомо про вибухи у Запорізькій області?
У Запорізькій області повітряну тривогу оголосили о 12:28, а о 12:41 – у самому Запоріжжі.
УВАГА! Загроза ударів швидкісних ракет по Запорізькій області,
– писав голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
За мить моніторингові канали повідомили про швидкісну ціль, яка летіла повз Запорізьку область.
Гучно було приблизно о 12:43. Вибухи чули у кількох районах Запоріжжя.
До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.
Нагадаємо, що вдень російська армія також атакувала Самар на Дніпропетровщині. На місто летіли ударні безпілотники.
Влада повідомила, що унаслідок удару сталося пошкодження інфраструктури.