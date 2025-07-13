Вибухи пролунали у Запоріжжі

Вибухи вдень 13 липня пролунали у Запоріжжі. Була загроза ударів швидкісними ракетами по області.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне.

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Що відомо про вибухи у Запорізькій області?

У Запорізькій області повітряну тривогу оголосили о 12:28, а о 12:41 – у самому Запоріжжі.

УВАГА! Загроза ударів швидкісних ракет по Запорізькій області,

– писав голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

За мить моніторингові канали повідомили про швидкісну ціль, яка летіла повз Запорізьку область.

Гучно було приблизно о 12:43. Вибухи чули у кількох районах Запоріжжя.

До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Нагадаємо, що вдень російська армія також атакувала Самар на Дніпропетровщині. На місто летіли ударні безпілотники.

Влада повідомила, що унаслідок удару сталося пошкодження інфраструктури.