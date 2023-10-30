"Вєсєла аднако": як у Криму реагують на вибухи та ракети в небі
В окупованому росіянами Криму сьогодні, 30 жовтня, і зранку, і в обід лунали вибухи. Очевидці досить однозначно реагували на "бавовну", хоч і мали б звикнути уже за час війни.
У мережі поширили відео моменту вибухів на півострові. Закадрові голоси коментують "бавовну" і не приховують емоції.
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"Весело, однако, да...", – каже очевидиця. Вона зафіксувала чорний дим над Севастополем, який виник уже після імовірного "прильоту".
До слова, на відео також чути звуки сирен.
У телеграм-каналах пишуть про можливі "прильоти" по аеродрому в Новофедорівці та в районі Стрілецької бухти.
Також повідомляють і про дим біля входу до морвокзалу у Севастополі.
Своєю чергою місцева "влада" заявляє, що над Севастополем нібито збили "дві повітряні цілі".
"Ой, пошла!"
Також місцеві жителі Севастополя нервово знімають і ракети в небі.
"Ой, пошла", – це власне про ракету у небі над окупованим містом. Напрямок її не вказують, про це сподіваємось згодом почути у зведенні Генштабу щодо втрат росіян.
Очевидці зафіксували ракету у небі над Севастополем: відео
Водночас окупаційна влада заспокоює, що усе під контролем. Там кажуть, що усі служби готові до можливих атак. Хоч ще зранку там наголошували, що небезпеки немає, а дрони обіцяли збити ще на підльоті.
"У Севастополі працює система ППО. Прохання всім зберігати спокій. Усі служби приведені у стан бойової готовності", – запевнив так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв.
Втім, в Кремлі таки більш говірливі: у ворожому відомстві звинуватили у вибухах в окупованому Криму Україну. Але не обійшлось і без брехливої хвалькуватості. Там заявили, що "присікли спробу атаки" і, мовляв, збили нібито аж 8 ракет "Storm Shadow".
Головне про "бавовну" у Криму сьогодні
- У тимчасово окупованому Криму прогриміли вибухи одразу в кількох місцях. Про серію "бавовни" повідомили у Севастополі та Саках, а в Новофедорівці – про "приліт" у районі аеродрому.
- До слова, цієї ночі ЗСУ успішно уразили стратегічний об'єкт системи ППО росіян в тимчасово окупованому півострові.