Біля Євпаторії в Криму "працювала ППО": росіянами знову привиділись БпЛА і ракету

У тимчасово окупованому Криму, а саме – в районі Євпаторії, знову чули вибухи. Російські загарбники, як завжди, інформують про "успішну роботу" ППО, безпілотники та ракети, що нібито атакували півострів.

Вранці 28 серпня в різних частинах Криму було неспокійно. Зокрема, так званий "голова" регіону та зрадник Сєргєй аксьонов заявив, що "ППО ліквідувала" два розвідувальні дрони на півночі та заході.

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Водночас телеграм-канали публікують кадри, на яких видно дим в небі, та запевняють, що було гучно саме неподалік від міста Євпаторія. Про це інформує 24 Канал.

Крим під атакою безпілотників

Очевидно, дрони не даватимуть спокою загарбникам на окупованих територіях до того часу, допоки вони не покинуть їх. Або допоки їх звідти не видворять Збройні Сили.

На півночі та заході Криму силами ППО збито два ворожі розвідувальні БпЛА. Зберігайте спокій та довіряйте офіційним джерелам інформації,

– написав гауляйтер півострова Аксьонов.



Наслідки "роботи ППО" Росії в Криму / Фото з телеграм-каналів



Дим у небі в районі Євпаторії / Світлина телеграм-каналів

Навряд, звісно, заклики Аксьонова до "збереження спокою" допоможуть окупантам, які думали, що "Крим з Росією назавжди". Після таких новин з кожним разом стає все більш очевидно, що це – не так. У недалекій перспективі півострів обов'язково повернеться до складу України.

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У міноборони Росії через певний час заявили, що за допомогою так званої "ППО", зокрема, знищили "українську" крилату ракету в повітрі над акваторією Чорного моря біля узбережжя Криму.

Варто сказати, що Євпаторія є портовим та курортним містом на західному узбережжі Кримського півострова.

Розташування Євпаторії: дивіться на карті від Google maps

Вночі було неспокійно також в Росії