Невідомі БпЛА знову атакували Московську область: під ударом міг бути хімічний завод

Уранці понеділка, 7 липня, невідомі дрони вкотре атакували Росію. Зокрема, щонайменше 7 вибухів пролунали в місті Краснозаводськ Московської області.

Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, передає 24 Канал. Згодом догори здійнявся дим.

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Що відомо про атаку

Місцеві жителі скаржилися на атаку БпЛА та публікували в соцмережах відповідні відео. До місця вибухів нібито вирушило щонайменше 7 пожежних машин.

Ймовірно, під ударом опинилося місцеве підприємство – АТ "Краснозаводський хімічний завод", що спеціалізується на виробництві промислової та військової хімії.

Як відбувалася атака дронів: дивіться відео

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Серед напрямків діяльності заводу – "антитерористична продукція" для Міноборони, МВС, ФСБ тощо. Зокрема, там виготовляють артилерійські заряди, вибухові речовини, компоненти для боєприпасів і засоби захисту літальних апаратів.

Ймовірний момент удару по заводу: дивіться відео

У Краснозаводську пролунали вибухи: дивіться відео

БпЛА атакують Московську область: дивіться відео

Нагадаємо, на невідомі дрони в російській столиці, а також Ленінградській області скаржилися і ввечері 6 липня. У місцевих аеропортах увели обмеження, а влада заявила про збиття щонайменше 8 повітряних цілей.