Росіяни розповіли, як відбивали нічну масовану атаку безпілотниками

Уночі 9 березня в Росії лунали вибухи. Місцева ППО збила буцімто 88 українських безпілотників.

Із них аж 52 – у небі над Бєлгородською областю. Про це пишуть пропагандистські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Як росіяни відбивали нічну атаку

Окрім 52 "збитих цілей" у Бєлгородській області, вороже міноборони відзвітувало про знищення: 13 БпЛА – над Липецькою, 9 – над Ростовською, 8 – над Воронезькою, 3 – над Астраханською і по 1 – над Рязанською й Курською областями, а також Краснодарським краєм.

До слова, губернатор Рязанської області Павєл Малков і губернатор Липецької області Ігорь Артамонов "підтвердили" атаку, проте не стали уточнювати, що було її метою, а також чи було пошкоджено пов'язані з нафтопереробкою об'єкти.

Натомість пропагандистські ЗМІ припускають, що ціллю атаки були місцеві нафтопереробні заводи.

До слова, близько 6 години ранку 8 березня ГУР уразило підприємство "Кірішнєфтєоргсинтез" в Кірішському районі Ленінградської області. Воно залучене до забезпечення потреб окупаційної армії.