Низку російських регіонів атакували безпілотники: під ударом – Рязань та Московська область

У ніч проти 11 березня вибухи пролунали одразу у кількох російських регіонах. Невідомі дрони атакували Рязанську область, а також дуже гучно було у Підмосков'ї. Не обійшлось без безпілотників і у Тульській області та Ярославлі.

Про атаку у районі аеродрому "Дягілєво" повідомили російські телеграм-канали, інформує 24 Канал.

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Над Рязанню чули щонайменше 10 вибухів

Місцеві жителі розповіли, що чули від 10 до 17 вибухів над Рязанню. Їхній епіцентр був саме поблизу аеродрому. Також рязанці чули характерний звук дрона, вони сподіваються, що спрацювала система ППО. Поки про постраждалих та руйнування місцева влада мовчить.

На Москву і Підмосков'я – масована атака

Виспатись не вдалось і жителям Москви та Підмосков'я. Мер столиці країни окупантів Сергєй Собянін відзвітував про знищення одразу шести безпілотників у Раменському районі. Вже під ранок ця кількість зросла майже до 60.

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Підмосков'я атакують дрони: дивіться відео

Уламки збитих дронів потрапили у житлові будинки. Зокрема, мовиться про кілька багатоповерхівок.

Уламки дронів пошкодили багатоповерхівки / Фото з російських соцмереж

Обмеження також запровадили і в ярославському аеропорту "Туношна". Збивали безпілотники і у Тульській області.

Зазначимо, що на початку ночі було гучно в Курській області. Вибухи лунали, як у Курчатові, так і в центрі регіону – Курську. У Курчатові відомо про пожежі, які спалахнули. Наразі невідомо, куди поцілили дрони.