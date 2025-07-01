Росію масовано атакували дрони: під ударом були авіакомплекс імені Берієва та завод у Луховицях

Росіяни вночі 11 липня жалілися про масовану атаку невідомих дронів по своїй території. Очевидці повідомляли, що під ударом, зокрема, могли бути авіаційні заводи у Таганрозі та Московській області.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Скільки дронів могли атакувати Росію вночі

Російське Міноборони стверджує, що їхня протиповітряна оборона за ніч нібито збила 155 дронів.

З них:

53 дрони знищені в Курській області;

19 – у Брянській;

15 – у Смоленській;

14 – у Бєлгородській;

13 – у Тульській;

по 11 в Орловській області та Московському регіоні;

7 – в анексованому Криму;

по 4 в Липецькій області та над Чорним морем,

по 2 – у Ростовській та Калузькій області.

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Тульська область

Очевидці писали, що у Тульській області невідомі дрони фіксували над самою Тулою. Попередньо, ціллю атаки було Конструкторське бюро приладобудування ім. академіка А. Г. Шипунова, яке спеціалізується на виготовленні ЗРГК.

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Губернатор Тульської області Дмитро Мітяєв також розповів, що під час атаки нібито загинула одна людина, а ще одна дістала поранень. Однак наскільки правдива ця інформація – перевірити складно.

Липецька область

За даними губернатора Ігоря Артамонова, у Липецькій області невідомий безпілотник упав на територію сільгосппідприємства у Хлівенському районі, там сталася пожежа. Окупанти також пишуть, що нібито внаслідок атаки загинула одна людина, також одна людина постраждала.

Таганрог

Мер Таганрога Світлана Камбулова повідомила про падіння уламків безпілотника на території Таганрозького авіаційного науково-технічного комплексу імені Г.Г. М. Берієва. Російська посадовиця стверджує, що нібито сам ударний дрон знешкодила ППО.

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Довідково! ТАНТК імені Г. М. Берієва – авіабудівне підприємство, яке спеціалізується на розробленні, серійному виробництві, модернізації та ремонті літаків-амфібій та авіаційних комплексів спеціального призначення. Також на заводі роблять капітальний ремонт літаків авіації ВМФ Росії та Дальньої авіації російських ВПС.

Московська область

Абсолютно неспокійно вночі 11 липня було у Московській області. Очевидці повідомляли про атаку по Луховицях, там розташований авіаційний завод імені П.А. Вороніна та нафтобаза.

Луховиці у Московській області атакували безпілотники: дивіться відео

Російські телеграм-канали також пишуть, що у підмосковній Дубні було атаковано підприємство "Кронштадт", яке займається розробкою безпілотників. Чи вражено воно, невідомо.

Невідомі дрони могли атакувати завод "Кронштадт" у Підмосков'ї: дивіться відео

Також повідомляється про велику кількість БпЛА та вибухів на Курщині. Окрім того, в аеропорту Пулково, що в Санкт-Петербурзі, вранці обмежили польоти.