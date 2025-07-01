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24 Канал Новини світу Росію масовано атакували дрони: під ударом були авіакомплекс імені Берієва та завод у Луховицях
11 липня, 09:33
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Росію масовано атакували дрони: під ударом були авіакомплекс імені Берієва та завод у Луховицях

Владислав Кравцов
Основні тези
  • Російське Міноборони заявило, що вночі 11 липня їхня ППО збила 155 дронів, які атакували різні області, включаючи Курську, Брянську, Смоленську, Бєлгородську, Тульську, Орловську, Московську, Липецьку, Ростовську, Калузьку та Крим.
  • У Тульській області дрони атакували Конструкторське бюро, в Липецькій області дрон спричинив пожежу на сільгосппідприємстві, а в Таганрозі уламки дрона впали на авіаційний комплекс імені Берієва.
  • У Московській області були атаки на авіаційний завод у Луховицях та підприємство "Кронштадт" у Дубні, яке займається розробкою безпілотників; також були обмежені польоти в аеропорту Пулково.

Росіяни вночі 11 липня жалілися про масовану атаку невідомих дронів по своїй території. Очевидці повідомляли, що під ударом, зокрема, могли бути авіаційні заводи у Таганрозі та Московській області.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ. 

До теми Вночі дрони атакували низку регіонів Росії, зокрема Москву: повідомляють про 86 "збитих" БпЛА 

Скільки дронів могли атакувати Росію вночі

Російське Міноборони стверджує, що їхня протиповітряна оборона за ніч нібито збила 155 дронів. 

З них:

  • 53 дрони знищені в Курській області;
  • 19 – у Брянській;
  • 15 – у Смоленській;
  • 14 – у Бєлгородській;
  • 13 – у Тульській;
  • по 11 в Орловській області та Московському регіоні;
  • 7 – в анексованому Криму;
  • по 4 в Липецькій області та над Чорним морем,
  • по 2 – у Ростовській та Калузькій області.

Росія була під масованою атакою дронів: дивіться відео

Що відомо про наслідки ударів дронами по регіонах Росії

  • Тульська область

Очевидці писали, що у Тульській області невідомі дрони фіксували над самою Тулою. Попередньо, ціллю атаки було Конструкторське бюро приладобудування ім. академіка А. Г. Шипунова, яке спеціалізується на виготовленні ЗРГК. 

Гучна ніч у Тулі 11 липня: дивіться відео

Губернатор Тульської області Дмитро Мітяєв також розповів, що під час атаки нібито загинула одна людина, а ще одна дістала поранень. Однак наскільки правдива ця інформація – перевірити складно.

  • Липецька область 

За даними губернатора Ігоря Артамонова, у Липецькій області невідомий безпілотник упав на територію сільгосппідприємства у Хлівенському районі, там сталася пожежа. Окупанти також пишуть, що нібито внаслідок атаки загинула одна людина, також одна людина постраждала.

  • Таганрог

Мер Таганрога Світлана Камбулова повідомила про падіння уламків безпілотника на території Таганрозького авіаційного науково-технічного комплексу імені Г.Г. М. Берієва. Російська посадовиця стверджує, що нібито сам ударний дрон знешкодила ППО.

Над Таганрогом також літали невідомі дрони: дивіться відео 

Довідково! ТАНТК імені Г. М. Берієва – авіабудівне підприємство, яке спеціалізується на розробленні, серійному виробництві, модернізації та ремонті літаків-амфібій та авіаційних комплексів спеціального призначення. Також на заводі роблять капітальний ремонт літаків авіації ВМФ Росії та Дальньої авіації російських ВПС.

  • Московська область

Абсолютно неспокійно вночі 11 липня було у Московській області. Очевидці повідомляли про атаку по Луховицях, там розташований авіаційний завод імені П.А. Вороніна та нафтобаза. 

Луховиці у Московській області атакували безпілотники: дивіться відео

Російські телеграм-канали також пишуть, що у підмосковній Дубні було атаковано підприємство "Кронштадт", яке займається розробкою безпілотників. Чи вражено воно, невідомо.

Невідомі дрони могли атакувати завод "Кронштадт" у Підмосков'ї: дивіться відео

Також повідомляється про велику кількість БпЛА та вибухів на Курщині. Окрім того, в аеропорту Пулково, що в Санкт-Петербурзі, вранці обмежили польоти.