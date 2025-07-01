Росію масовано атакували дрони: під ударом були авіакомплекс імені Берієва та завод у Луховицях
- Російське Міноборони заявило, що вночі 11 липня їхня ППО збила 155 дронів, які атакували різні області, включаючи Курську, Брянську, Смоленську, Бєлгородську, Тульську, Орловську, Московську, Липецьку, Ростовську, Калузьку та Крим.
- У Тульській області дрони атакували Конструкторське бюро, в Липецькій області дрон спричинив пожежу на сільгосппідприємстві, а в Таганрозі уламки дрона впали на авіаційний комплекс імені Берієва.
- У Московській області були атаки на авіаційний завод у Луховицях та підприємство "Кронштадт" у Дубні, яке займається розробкою безпілотників; також були обмежені польоти в аеропорту Пулково.
Росіяни вночі 11 липня жалілися про масовану атаку невідомих дронів по своїй території. Очевидці повідомляли, що під ударом, зокрема, могли бути авіаційні заводи у Таганрозі та Московській області.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.
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Скільки дронів могли атакувати Росію вночі
Російське Міноборони стверджує, що їхня протиповітряна оборона за ніч нібито збила 155 дронів.
З них:
- 53 дрони знищені в Курській області;
- 19 – у Брянській;
- 15 – у Смоленській;
- 14 – у Бєлгородській;
- 13 – у Тульській;
- по 11 в Орловській області та Московському регіоні;
- 7 – в анексованому Криму;
- по 4 в Липецькій області та над Чорним морем,
- по 2 – у Ростовській та Калузькій області.
Росія була під масованою атакою дронів: дивіться відео
Що відомо про наслідки ударів дронами по регіонах Росії
- Тульська область
Очевидці писали, що у Тульській області невідомі дрони фіксували над самою Тулою. Попередньо, ціллю атаки було Конструкторське бюро приладобудування ім. академіка А. Г. Шипунова, яке спеціалізується на виготовленні ЗРГК.
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Губернатор Тульської області Дмитро Мітяєв також розповів, що під час атаки нібито загинула одна людина, а ще одна дістала поранень. Однак наскільки правдива ця інформація – перевірити складно.
- Липецька область
За даними губернатора Ігоря Артамонова, у Липецькій області невідомий безпілотник упав на територію сільгосппідприємства у Хлівенському районі, там сталася пожежа. Окупанти також пишуть, що нібито внаслідок атаки загинула одна людина, також одна людина постраждала.
- Таганрог
Мер Таганрога Світлана Камбулова повідомила про падіння уламків безпілотника на території Таганрозького авіаційного науково-технічного комплексу імені Г.Г. М. Берієва. Російська посадовиця стверджує, що нібито сам ударний дрон знешкодила ППО.
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Довідково! ТАНТК імені Г. М. Берієва – авіабудівне підприємство, яке спеціалізується на розробленні, серійному виробництві, модернізації та ремонті літаків-амфібій та авіаційних комплексів спеціального призначення. Також на заводі роблять капітальний ремонт літаків авіації ВМФ Росії та Дальньої авіації російських ВПС.
- Московська область
Абсолютно неспокійно вночі 11 липня було у Московській області. Очевидці повідомляли про атаку по Луховицях, там розташований авіаційний завод імені П.А. Вороніна та нафтобаза.
Луховиці у Московській області атакували безпілотники: дивіться відео
Російські телеграм-канали також пишуть, що у підмосковній Дубні було атаковано підприємство "Кронштадт", яке займається розробкою безпілотників. Чи вражено воно, невідомо.
Невідомі дрони могли атакувати завод "Кронштадт" у Підмосков'ї: дивіться відео
Також повідомляється про велику кількість БпЛА та вибухів на Курщині. Окрім того, в аеропорту Пулково, що в Санкт-Петербурзі, вранці обмежили польоти.