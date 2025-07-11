Дрони атакували низку російських регіонів: під ударом підприємства оборонної промисловості

Неспокійною видалася для окупантів ніч на 11 липня. Дрони атакували кілька російських регіонів, зокрема Підмосков'я.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Що відомо про атаку на Тулу і область

У ніч на 11 липня безпілотники масово атакували Тулу і область. Перші вибухи тут пролунали близько 02:40 в Узловському та Ленінському районах, Алексіні.

За інформацією від місцевих жителів, в Тулі атака припала на Пролетарський район. Там розташовані 3 найбільших підприємства оборонної промисловості Росії.

На одному з відео опублікованого в мережі можна помітити два висотні будинки. РосЗМІ вказують, що ці багатоповерхівки розташовані на вулиці Хворостухіна у Пролетарському районі.

Вибухи в Тулі: дивіться відео

Приблизно за 2 кілометри від цих будинків – на вулиці Щегловська Засека розташовані АТ "Конструкторське бюро приладобудування", яке займається розробкою високоточної керованої зброї, науково-виробниче об'єднання СПЛАВ, що виробляє реактивні системи залпового вогню, і АТ "Щегловський вал" – одне з найбільших підприємств оборонної промисловості, яке розробляє керовану зброю для сухопутних військ, системи ППО і бойову стрілецьку зброю.

Зауважимо, що всі 3 заводи вже атакували в травні і червні цього року. Про наслідки атак поки нічого невідомо.

Які ще російські регіони атакували БпЛА

Дрони завдали удару по Підмосков’ю, зокрема місту Дубна, де розташоване підприємство з розробки безпілотників "Кронштадт". Зауважимо, що його вже атакували раніше.

Проліт дрона в Росії: дивіться відео

Крім того, повідомляється про велику кількість дронів та вибухів у Тверській області. Також під ударом була Липецька область. Там нібито внаслідок падіння БпЛА виникла пожежа на сільгосппідприємстві.

Нагадаємо, що у ніч на 9 липня дрони також атакували низку російських регіонів. Міноборони Росії повідомило про нібито збиття 86 БпЛА у 9 областях.