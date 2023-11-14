Росіяни чули вибухи на хімзаводі й підприємстві, що виготовляє "Кинджали": показуємо на карті

Росіяни бідкалися про чергову "атаку невідомих безпілотників" у кількох областях країни-агресорки. Зокрема, очевидці повідомляли, що обстріляли хімічний завод у Брянській області.

Водночас вибухи пролунали й у Московській області, де громадяни казали про вибухи в районі заводу "КБ Машинобудування", що виробляє "Кинджали". Де розташовані заводи, на яких росіяни чули вибухи – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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У Брянській області було неспокійно

Російські телеграм-канали повідомили, що вночі 14 листопада в селі Сільце, на території Брянського хімічного заводу буцімто знайшли безпілотний літальний апарат літакового типу. Зокрема він начебто був начиненого вибухівкою.

Де розташований Брянський хімічний завод: дивіться на карті

Очевидні наголосили, що дах цеху буцімто був пробитий у трьох місцях, хоча жодних фото з місця подій не публікували. Після цього на місце викликали співробітників спецслужб.

Пропагандисти сказали, що внаслідок падіння безпілотника постраждалих нібито немає. Варто зазначити, що Брянський хімічний завод спеціалізується на виробництві промислових вибухових речовин, утилізації, а також виробництві боєприпасів.

Вибухи чули на заводі "КБ Машинобудування" у Підмосков'ї

Жителі Коломни у Московській області близько 7 години 30 хвилин повідомили про вибухи в районі "КБ Машинобудування". За словами громадян, вибухи чули у районі Головутіна, а також у будинках на Окському проспекті.

Де розташований "КБ Машинобудування", у якому чули вибухи: дивіться на карті

Росіяни наголошували, що у машин, які стояли у дворах, спрацювали системи сигналізації. До самого підприємства виїхали представники екстрених та спеціальних служб.

Варто зазначити, що саме на Науково-виробничій корпорації "КБ Машинобудування" виготовляють сумнозвісні ракети типу "Кинджал" та "Іскандер", якими окупанти обстрілюють Україну.

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