Курськ під масованою атакою БпЛА: над містом прогриміло близько 30 вибухів

Ніч проти 15 квітня для росіян видалася неспокійною. Зокрема, над Курськом пролунало чимало вибухів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські телеграм-канали.

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Вибухи в Курську

Вночі 15 квітня росіяни бідкалися на атаку дронів. Так, над Курськом прогриміла серія гучних вибухів.

Ворожі пабліки пишуть, що спершу було чутно щонайменше 6 вибухів.

Водночас місцеві бідкалися, що вони чули над містом від 6 до 10 вибухів. Також вони кажуть про серію яскравих спалахів у небі.

Невдовзі російські телеграм-канали писали, що вибухи гримлять над містом уже майже годину. Місцеві нарахували близько 30 вибухів над містом.

Над Курськом чути вибухи: дивіться відео

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Місцеві жителі також заявляють, що в місті та області чути роботу їхньої "пе-ве-о".

За словами очевидців, перші хлопки та звуки автоматної черги було чути в районі селища Роздолля. Невдовзі внаслідок роботи російських засобів РЕБ один із БпЛА потрапив у верхні поверхи багатоповерхівки. За словами очевидців, начебто зруйновано 4 квартири у будинку на вулиці Заводська.

Дрони атакували Курськ: дивіться відео

Наразі жодної інформації від офіційних осіб Курської області немає.

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Нагадаємо, що російські телеграм-канали у ніч проти 14 квітня повідомляли про загрозу атаки БпЛА. Небезпека існувала у різних регіонах, у тому числі – й Московській області.

Також окупанти бідкалися і на потужні вибухи у Тульській області.