Кремль заявив про майже 30 БпЛА, які вночі атакували російські об'єкти

Вночі 15 жовтня російським загарбникам знову примарились атаки невідомими дронами. Традиційно, вони у всьому звинуватили Україну.

Росію буцімто атакували одразу 27 безпілотних літальних апаратів. Про це повідомили у міноборони країни-агресорки, інформує 24 Канал.

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Росію знову атакували дрони

Як стверджують в оборонному відомстві, у ніч проти 15 жовтня силами ППО нібито було перехоплено одразу 27 дронів. Окупанти встигли наголосити, що ці БпЛА буцімто українські.

20 з них було знищено в повітрі,

– заявили росіяни.

Що сталося з рештою дронів – поки невідомо. Однак зазначається, що з 20 "збитих" БпЛА 18 були вражені над Курською областю, ще два – над Білгородською.

До речі, курський губернатор Роман Старовойт раніше повідомляв, що у регіоні нібито було збито 12 безпілотників. Уламки впали в межах міста і в селі Зоріно.

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