Кремль заявив про майже 30 БпЛА, які вночі атакували російські об'єкти
Вночі 15 жовтня російським загарбникам знову примарились атаки невідомими дронами. Традиційно, вони у всьому звинуватили Україну.
Росію буцімто атакували одразу 27 безпілотних літальних апаратів. Про це повідомили у міноборони країни-агресорки, інформує 24 Канал.
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Росію знову атакували дрони
Як стверджують в оборонному відомстві, у ніч проти 15 жовтня силами ППО нібито було перехоплено одразу 27 дронів. Окупанти встигли наголосити, що ці БпЛА буцімто українські.
20 з них було знищено в повітрі,
– заявили росіяни.
Що сталося з рештою дронів – поки невідомо. Однак зазначається, що з 20 "збитих" БпЛА 18 були вражені над Курською областю, ще два – над Білгородською.
До речі, курський губернатор Роман Старовойт раніше повідомляв, що у регіоні нібито було збито 12 безпілотників. Уламки впали в межах міста і в селі Зоріно.
Потужні вибухи у Курську
- Вночі у Курську чули гучні вибухи.
- Губернатор Роман Старовойт закликав людей не рухати уламки і не торкатися до них. За його словами, нібито існує загроза того, що вони можуть самоліквідуватися.
- Згодом місцева влада заявила, що буцімто вдалося збити 12 безпілотників. Ніхто з місцевих мешканців не постраждав.
- Крім того, вдень 14 жовтня у Курській області було неспокійно. Попередньо, населений пункт Тьоткіно буцімто знову обстріляли. За словами губернатора, було 10 прильотів. Пошкоджень зазнали 4 домоволодіння.